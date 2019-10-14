14.10.2019
20:31
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Светская хроника

Альбина Дегтярева выпустила фотокнигу

Известная исполнительница Альбина Дегтярева собрала в одном месте фотографии этно-группы «Айархаан».

«В эту книгу вошли мои ученики разных поколений. Конечно, не все ученики, но охвачены разные поколения. Видно, как формировался сценический образ Айархаан, менялись костюмы. А ведь это история! Сама придумывала образы, шила… Сейчас поражаюсь, как у меня хватало времени на всех?!

Все только на энтузиазме. Шить мне помогала только моя мама», — вспоминает Альбина.

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На днях получила замечательный подарок — очень качественную фотокнигу с плотными листами от @fotokniga_ykt 😍😍😍📖📚👍👍👍👏👏👏👏👏👏 Сертификат на книгу подарили мне еще зимой. Но из-за частых разьездов я собирала материал по частям 🛫🚗🛬🚗🛫🚗🛩🚐🚗🛫🛬😆😄😅 В конце даже забыла😆😅 Большое спасибо, Аграфена, что сделали с душой!!! 😍🌹🌹🌹❤❤❤🙏🙏🙏😘 В эту книгу вошли мои ученики разных поколений. Конечно, не все ученики, но охвачены разные поколения. Видно, как формировался сценический образ Айархаан, менялись костюмы.А ведь это история!!! Сама придумывала образы, шила… Сейчас поражаюсь, как у меня хватало времени на всех?!!!Все только на энтузиазме. Шить мне помогала только моя мама❤😘😘😘 Хорошо, что сейчас есть возможность прибегать к помощи других швей🧵👗🧶👘

A post shared by Альбина Дегтярева (@ayarkhaan) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B3lydapJ2gi/
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