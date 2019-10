Альбина Дегтярева выпустила фотокнигу

View this post on Instagram

На днях получила замечательный подарок — очень качественную фотокнигу с плотными листами от @fotokniga_ykt 😍😍😍📖📚👍👍👍👏👏👏👏👏👏 Сертификат на книгу подарили мне еще зимой. Но из-за частых разьездов я собирала материал по частям 🛫🚗🛬🚗🛫🚗🛩🚐🚗🛫🛬😆😄😅 В конце даже забыла😆😅 Большое спасибо, Аграфена, что сделали с душой!!! 😍🌹🌹🌹❤❤❤🙏🙏🙏😘 В эту книгу вошли мои ученики разных поколений. Конечно, не все ученики, но охвачены разные поколения. Видно, как формировался сценический образ Айархаан, менялись костюмы.А ведь это история!!! Сама придумывала образы, шила… Сейчас поражаюсь, как у меня хватало времени на всех?!!!Все только на энтузиазме. Шить мне помогала только моя мама❤😘😘😘 Хорошо, что сейчас есть возможность прибегать к помощи других швей🧵👗🧶👘