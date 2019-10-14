Альбина Дегтярева выпустила фотокнигу

Известная исполнительница Альбина Дегтярева собрала в одном месте фотографии этно-группы «Айархаан».

«В эту книгу вошли мои ученики разных поколений. Конечно, не все ученики, но охвачены разные поколения. Видно, как формировался сценический образ Айархаан, менялись костюмы. А ведь это история! Сама придумывала образы, шила… Сейчас поражаюсь, как у меня хватало времени на всех?!

Все только на энтузиазме. Шить мне помогала только моя мама», — вспоминает Альбина.