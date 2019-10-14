14.10.2019
20:31
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Светская хроника
Альбина Дегтярева выпустила фотокнигу
Известная исполнительница Альбина Дегтярева собрала в одном месте фотографии этно-группы «Айархаан».
«В эту книгу вошли мои ученики разных поколений. Конечно, не все ученики, но охвачены разные поколения. Видно, как формировался сценический образ Айархаан, менялись костюмы. А ведь это история! Сама придумывала образы, шила… Сейчас поражаюсь, как у меня хватало времени на всех?!
Все только на энтузиазме. Шить мне помогала только моя мама», — вспоминает Альбина.
Источник: https://www.instagram.com/p/B3lydapJ2gi/
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