Альбина Дегтярева раскрывает секреты игры на хомусе в своей новой книге

СЕКРЕТЫ ИГРЫ НА ХОМУСЕ ОТ «АЙАРХААН»

Новинка, написанная Альбиной ДЕГТЯРЕВОЙ — человеком, который перевернул представление о возможностях игры на хомусе, традиционном музыкальном инструменте якутов.

Альбина Дегтярева разработала новое направление игры на хомусе и в начале 2000-х основала группу «Айархаан», которая сегодня входит в число признанных в мире исполнителей в жанре world music.

В книге автор рассказывает о своих музыкальных поисках, творческом и педагогическом пути, а также открыто делится секретами своего мастерства.

На страницах издания собраны все известные приемы игры на якутском хомусе и впервые в печатном виде раскрываются секреты стиля «Айархаан».

Этот исчерпывающий путеводитель по игре на хомусе познакомит вас с инструментом с нуля или поможет систематизировать и улучшить имеющиеся знания и навыки.

Презентация книги Альбины Дегтяревой состоится 17 ноября в 17 часов в музее и центре хоуса народов мира в Якутске, по ул. Кирова, 31, 3 этаж.

Издание можете найти во всех магазинах «АЙАР».

Тел. для информации: 89142780870