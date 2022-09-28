Альбина Данилова: Вымысел становится правдой. Фильм превращается в жизнь

Из года в год кинофестиваль «Литература и кино» становится одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни Гатчины – признанной столицей Ленинградской области, центром притяжения для многочисленных ценителей мира кино. История гатчинской земли связана с именами Александра Пушкина, Владимира Набокова, Михаила Салтыкова-Щедрина, Исаака Шварца, Федора Васильева, а Гран-при кинофестиваля «Гранатовый браслет» напоминает о том, что в Гатчине жил и творил Александр Куприн.

«Литература и кино» — единственный в своем роде кинофестиваль, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу. В работе кинофестиваля принимают участие не только кинематографисты, но и литераторы, известные писатели, журналисты, критики и киноведы.

В этом году впервые Оргкомитет кинофестиваля «Литература и кино» включил для показа внеконкурсную программу «Новое кино России: Якутия». В течение четырех дней зрители Гатчины и гости фестиваля могли увидеть и оценить якутские фильмы: историческую киноэпопею Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» от Национального Центра аудивизуального центра народов РС(Я) имени И.С.Жараева, детектив «Мой убийца» Костаса Марсаана от кинокомпании «Арт Дойду», «Царь-птица» Эдуарда Новикова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой – от компании «Сахафильм».

В этом году в работе кинофестиваля «Литература и кино» в качестве почетного гостя приняла участие ведущий эксперт- археограф НЦАНН РС(Я) им.И.С.Жараева, журналист Альбина Данилова, представившая зрителям экранизацию романа Василия Яковлева-Далана «Тыгын Дархан».

Каковы впечатления зрителей гостеприимной Гатчины от якутских фильмов? Чем примечателен фестиваль «Литература и кино» в этом году, на исходе сентября 2022 года? Об этом рассказывает Альбина Данилова.

Во-первых хотела бы выразить благодарность коллективу и руководству Национального Центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) им.И.С Жараева за такую высокую миссию — представить фильм «Тыгын Дархан» от организации- правообладателя на такой уникальной площадке, где происходят интеллектуальное взаимообогащение, самопознание, открытия, встречи с талантливыми и творческими людьми. Я погрузилась в невероятный и захватывающий мир кино. Там, где слово первично в тесных объятьях киноэкрана.

В конкурсную программу этого года вошли 35 фильмов — работ профессиональных авторов и дебютантов. Свои крупные картины на конкурс представили как крупные известные студии, так и независимые авторы из разных стран: России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Израиля, Казахстана и Таджикистана. По словам члена жюри актера, кинооператора и музыканта Григория Калинина « С утра до вечера кино – кино разное, кино редкое, индивидуальное. Очень много искреннего кино, неподдельного…»

Церемония награждения позади. Призы улетели в разные страны, города и веси по 12 номинациям. Назову лишь победителя – обладателя Гран-при «Гранатовый браслет» — это фильм «Шамбала» (Кыргызстан) 2020. Режиссер Артыкнай Суюндуков. А ежегодный приз главы администрации Гатчинского муниципального района и жителей города «Гранатовый браслет» за поэтичность женских образов получила актриса Алиса Гребенщикова.

Более подробно о потрясающих фильмах победителей кинофестиваля я расскажу нашим зрителям в телеперограмме «Кинолетопись Якутии», которую мы планируем выпустить в эфир 6 октября на телеканале НВК «Саха».

Внеконкурсную программу «Новое кино России: Якутия» открыл художественный фильм Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». Не скрою, мое вступительное слово перед сеансом, несмотря на волнение, было достаточно полным и обстоятельным. Рада, что мне удалось донести до зрителей мысль о том, что роман Далана и фильм Аржакова – это звенья одной цепи, два знаковых события в истории Якутии на стыке веков 20-го и 21-го. Это два последовательных, неразделимых шага (по якутски хардыы), поступка, подвига, если хотите. Они обьединены в единый процесс прозрения, пробуждения якутского народа, поднятия его духа, как этноса.

Книга и фильм – это посыл двух мастеров, писателя и режиссера. Хочу процитировать Никиту Аржакова на одной из его встреч со зрителями:

« Чем больше мы будем возвращаться к корням и глубже проникать в историю народа, тем сильнее будем становиться. Оттуда из глубины сила истинная идет». И зрители Гатчины, как ценители глубокой истории своего края, думаю, прониклись этой мыслью, идеей и замыслом фильма.

Особенно зрителей тронули мои рассказы о сьемках Ысыаха в Ус-Хатыне с участием многотысячной массовки — людей, съехавшихся с разных улусов республики семьями, с маленькими детьми. О том, что еще задолго до премьеры фильма, народ с гордостью объединился в желании прикоснуться к истории своих предков, к своим корням. Кино всколыхнуло обыденную жизнь якутян, обратившись в редчайшее явление, как всенародный праздник. «Надо же, и такое бывает!» – гатчинцы аплодировали.

Немало теплых отзывов и неожиданных признаний прозвучало и в адрес наших любимых картин якутских кинематографистов. Приведу ряд откликов участников фестиваля.

Юрий Хмельницкий — журналист киновед, режиссер театра и кино:

Когда я только начал смотреть программу фестиваля, поразился насколько высок уровень фильмов. И председатель жюри отметил, что в фильмах красной нитью идет тема детства, а я бы еще отметил, что красной нитью идет тема любви к Родине, к малой Родине. Во всех фильмах, и в армянском «Зулали» – о жизни семьи в далекой деревушке, если север показывается в российском фильме «Велга», то тоже с любовью к родному краю. И так все – Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Якутия, все сделано с большой любовью, тонко, тактично, как объяснение в любви. Я посмотрел практически все фильмы фестиваля, в итоге скажу, уровень их очень высокий. Я поражен. Насколько они качественные, глубокие, очень сильные фильмы. Но больше всего меня поразила внеконкурсная программа якутского кино. Якутия, образно говоря, прислала россыпь алмазов.

Фильм «Мой убийца» по словам моего гатчинского коллеги-журналиста, самый крутой их четырех. Хотя я на середине фильма уже предугадал, чем он закончится. Но тем не менее фильм интересен тем, что показывается жизнь в Якутии в современных условиях. Ведь мало, кто представляет, как там люди живут, в больших городах и отдаленных поселках. Хорошо подобрана программа, спасибо отборщикам. У вас есть и исторический фильм, и детектив, и позитивная комедия, и философская драма, то есть разножанровые, разноплановые работы и по времени и территориально. Отражено прошлое, настоящее, будущее Якутии. Кинопоказ представляет собой, как бы автопортрет народа Якутии. Спасибо вам!

Анастасия Астафьева – писатель, организатор фестиваля «Литература и кино», дочь писателя Виктора Астафьева.

Мне удалось посмотреть картину «Царь-птица» Эдуарда Новикова. Осталось очень сильное впечатление от фильма, причем во всех смыслах: и как от качественной экранизации, очень хорошей операторской работы, как и самой сюжетной истории. Такой аутентичный народ – якуты, который сохраняет связь с природой. В «Царь-птице» очень хорошо отражено то, как крохотный грех.., например, смял цветок, а после этого у тебя разрушилась жизнь. Это важные знания на самом деле, которыми мы пренебрегаем ежедневно. Мы людей мнем по пути, как цветы, и думаем, что ничего за это не будет, а потом когда у нас начинают ломаться собственные жизни, спрашиваем: «Что я такого сделал?» И вот это понимание, что от каждого твоего жеста, поступка, может быть, зависит жизнь планеты – важнейшее знание. Вот это история сама этим и потрясла. И, конечно, очень красиво все снято. Мы вот сидели с друзьями и говорили: «Надо же, какая птица роскошная, как с этой птицей работали? Дрессированная, наверное?» Это понятно, что так. Но это настолько аккуратно было сделано, что швов, как таковых в фильме не видно. Поэтому мы получили колоссальное удовольствие, и очень рады, что развивается такое уникальное якутское кино, что мы начинаем узнавать больше о наших соседях, в том числе об их духовной составляющей.

Я читала аннотацию перед фильмом, но финал я не знала. Я сказала, герои фильма похожи на стариков Базаровых, которые стоят над могилкой сына. Сложилось такое трогательное впечатление. Мы долго гадали, умрет старик или не умрет, я говорила : «Нет, не умрет!» По закону драматургии, он должен остаться жить. Ну а кто-то все равно погибнет, это было понятно. И понятно, когда в кадре возникло ружье, как у Чехова, что оно должно выстрелить, а уже в кого, мы поняли в конце фильма. Спасибо за такую замечательную работу. Якутское кино — это украшение фестиваля.

Галина, зритель:

Фильм «Надо мною солнце не садится». Очень понравился. Во-первых – все люди очень живые. Иной раз посмотришь фильм, где просто играют актеры, картинки меняются. А тут прямо живые люди, их чувствуешь. А какие сьемки, а какая природа! Только из-за этого стоит придти и посмотреть. Замечательные актеры, потрясающие! Общее впечатление – живая жизнь! Прекрасная картина! Я не знала, кому это сказать и передать благодарность создателям фильма.

Светлана Мазур – журналист газеты «Санкт-Петербургские ведомости»:

Когда я смотрела фильм «Тыгын Дархан» я была без очков и плохо видела титры. Смотрела, как обычный зритель, только картинку на экране. Я практически все понимала. А может быть, я понимала без титров по-своему, мне даже было интереснее воспринимать эту историю. Это роскошная экранизация! Сначала, честно говоря, все герои были на одно лицо, а потом я уже понимала, что они все – индивидуальности, я стала их различать. Стала влюбляться в кого-то, ну конечно в главного героя прежде всего. И дочь его, и женщины на экране, все стали для меня ближе. За два часа можно прочувствовать индивидуальность каждого героя. Я поняла, какие они красивые люди прошлого, и как все на самом деле похоже в принципе в разных странах. У нас тоже были разборки княжеские, и как Александр Невский пытался договориться и сохранить Русь. Вообще, все похоже. История с одной стороны историческая, колоритная, с другой стороны — она живая, современная. Спасибо за нее!

Альбина Данилова: Диалог литературы и кино завершен. Участники кинофестиваля увезли с собой не только призы, но и частичку огня, согревающего творческую душу, с желанием творить дальше, работать вопреки всему, несмотря ни на что. Это всесильно! «Гранатовый браслет» получают те, кто верит в силу слова, в человеческий разум, в искренние чувства, в искусство, которое меняет мир. Именно поэтому вымысел становится правдой. Фильм превращается в жизнь.