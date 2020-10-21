Альберта Семенова поздравляет с юбилеем глава Якутии

Уважаемый Альберт Никандрович!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием –50-летним юбилеем!

Позвольте выразить благодарность за Ваш труд во благо всестороннего развития родной республики. Ваш опыт, талант руководителя, умение работать с полной отдачей сил вызывают уважение.

Ваша трудовая биография тесно связана собщественно-политической деятельностью и поддержкой гражданских инициатив, направленных на развитие территорий, предпринимательства и молодёжной политики. Неоценим Ваш вклад в проведение социально значимых мероприятий на территории города Якутска.

В качестве Председателя Якутской городской Думы Вы вносите огромный вклад в развитие местного самоуправления и укрепление межмуниципального сотрудничества в нашей республике.

Уверен, что и впредь с присущими Вам энергией и трудолюбием Вы продолжите плодотворно работать, решая новые ответственные задачи, стоящие перед столицей нашей республики, расширяя взаимодействие с партнёрами для комплексного развития всей Якутии и благополучия её жителей.

Дорогой Альберт Никандрович! Желаю Вам претворения в жизнь всех намеченных планов, успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия)

А.С. Николаев