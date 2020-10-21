Альберта Семенова поздравляет глава Якутска

Глубокоуважаемый Альберт Никандрович!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично выражаю Вам самые теплые и искренние поздравления в честь Вашего 50-летнего юбилея!

Ваш жизненный и трудовой путь навсегда связан со столицей Республики Саха (Якутия). Основой Вашей успешной деятельности на руководящих должностях стало прекрасное управленческое образование, а ее залогом – Ваши личные человеческие качества: сильный интеллект, нацеленность на результат, ответственность, порядочность, внимание и уважение к человеку.

Где бы Вы не работали – обеспечивали бесперебойную работу предприятий инвестиционной и торгово-промышленной отрасли, возглавляли постоянную комиссию Якутской городской Думы, руководили крупным муниципальным предприятием «Городской центральный парк культуры и отдыха» — благодаря своему характеру везде неизменно завоевывали авторитет среди коллег.

Ваши лидерские качества, умение сплотить команду единомышленников особенно ярко проявились во время депутатской и общественной деятельности. В это время в нашем городе воплотились проекты, которые в дальнейшем способствовали развитию культурно-досуговой сферы, новых направлений в индустрии развлекательно-семейного отдыха, появилась популярность городского парка. В целях улучшения качества жизни населения Якутска осуществилась комплексная поддержка и стимулирование малого бизнеса. Именно по Вашей инициативе открыт и до сих пор функционирует АНО «Медицинский диагностический центр «Белая Роза – Саха».

В этот праздничный день, уважаемый Альберт Никандрович, хочу пожелать Вам успехов в работе и общественной деятельности, крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким! Пусть Вас радуют вниманием и любовью родные, друзья, коллеги!

Глава городского округа «город Якутск» С.В. Авксентьева