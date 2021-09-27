Альберт Семёнов поздравляет с Днём государственности республики

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днём государственности республики!

27 сентября — торжественная дата в истории Якутии. В этот день в далёком 1990 году была принята

Декларация о государственном суверенитете республики, которая подтвердила ее приверженность федеративному устройству России, послужила консолидации якутян и ознаменовала новый этап развития нашего северного края.

За эти 20 лет Якутия прошла большой путь развития, преобразований, трансформации и цифровизации региона.

На сегодняшний день республика известна на весь мир не только алмазами, золотом, газом и нефтью, но и занимает передовые места в сфере информационных технологий, а также в культурно-духовной деятельности.

В Якутске стремительно увеличивается население, строятся новые микрорайоны, школы, детские сады, ремонтируются дороги, внедряется система «Умного города», создаётся комфортная городская среда.

В этот радостный день хочу пожелать, чтобы как можно меньше якутян покидало республику, пусть Якутия станет местом, где хочется жить и работать, рожать и воспитывать детей, прививая любовь к родной земле!

Председатель Якутской городской Думы А.Н. Семёнов.