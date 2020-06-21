Альберт Семенов: Ысыах укрепит наши силы и веру в светлое будущее

Уважаемые жители и гости столицы! От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступлением благодатного лета, с благословенным праздником Ысыах, который объединяет сегодня всех жителей и гостей нашей многонациональной республики!

Издревле Ысыах связан с добрым, светлым началом и, конечно, надеждами на будущее. После долгой, затяжной зимы народ саха мог вместе собраться на празднике встречи солнца, благодатного лета, начала новой жизни.

Ысыах из поколения в поколение несет в себе свет человеческой доброты и радость жизни. Он наполнен глубоким философским смыслом, обновлением всего живого, соединяет прошлое, настоящее и будущее, являясь ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций народа саха.

Для каждого из нас это время, когда мы с вами подводим итоги года и строим планы на будущее. И пусть сегодня мы с вами не можем встретить его все вместе в местности Ус Хатын в виду сложившихся обстоятельств с борьбой с новой пандемией, мы, как истинный народ саха, знаем, что никакая беда нас не разделит, а только укрепит наши силы, и веру в светлое будущее.

Сегодня мы благодарим наших близких и родных, заботимся друг о друге, ведь взаимовыручка и понимание так ценны и важны в наше непростое время. Я уверен, что вы, жители нашей столицы, воплотите все намеченные планы, и мы вместе будем двигаться вперед, развивая наш любимый город Якутск!

Пусть всеми любимый праздник Ысыах укрепит в наших сердцах веру в лучшее, подарит всем счастье и благополучие, поселит в сердцах доброту, радость и любовь, а Алгыс благословит на новые свершения! Мира и добра вам и вашим близким!

С уважением, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов



