Альберт Семенов: Ысыах – традиционный праздник народа саха

Күндү биир дойдулаахтарым, ытыктабыллаах Дьокуускай куорат олохтоохторо!

Эhигини барыгытын Дьокуускай куорат Думатын уонна тус бэйэм ааппыттан ис сүрэхпиттэн Улуу Туймаада хочотугар ыhыллыбыт, саман сайыны айхаллыыр, уйгу-быйан Үрүҥ тунах ыһыах күнүнэн итиитик-истинник эҕэрдэлиирбин көҥүллээҥ!

Ыһыах – урааҥхай саха норуотун үгэс буолбут бырааһынньыга. Ыһыах саман сайын кэлиитин, дьылы этэҥҥэ туоран күөххэ үктэниини, дьон сэргэ биир күүс сомоҕо буоларын бэлиэтиир кэминэн буолар,

Бугүн биһиги өбүгэлэрбит сайын кэлиитин, сир-уот чэлгийэ тылларын уруйдууллара, кымыс көөнньөрөн чугас дьоннорун күндүлээн, олоҥхоһуттары истэллэрэ, сир ийэҕэ, үрдүк айыыларга махтанан оһуохайга хаамсаллара, кута уоту оттон уот иччититтэн дьыл уйгулаах буоларыгар көрдөһөллөрө.

Дорогие жители и гости столицы!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с национальным праздником «Ысыах Туймаады»!

Ысыах – традиционный праздник народа саха, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей народа для созидания. Этот праздник передается с древних времен, из поколения в поколение как дань уважения культурных, исторических и духовных ценностей предков. В этот день наши предки славили приход лета, плодородие земли, готовили священный кумыс, слушали олонхосутов, вставали в широкий круг осуохая, воспевая красоту мироздания, обращались к Верхним божествам, духам огня и земли с просьбой ниспослать благополучие и изобилие.

Сегодня празднование национального праздника Ысыах является ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций, а также это праздник взаимопонимания, сплоченности и единения всех народов, населяющих нашу многонациональную северную республику.

Национальный праздник Ысыах — это уникальное духовное богатство якутского народа. В этом году наш священный праздник вновь проходит в непростых условиях, но мы знаем, что уважительное отношение к своим корням, культуре, традициям родного края, являются залогом прогрессивного развития нашего города, республики.

Пусть всеми любимый праздник Ысыах укрепит в наших сердцах самые светлые, чистые помыслы, а Алгыс Ысыаха благословит всех нас на свершение новых добрых поступков. С праздником!

Үрүҥ тунах ыһыаҕынан! Уруй! Айхал! Уруй-туску!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов