Альберт Семенов: Якутская городская Дума несет особую ответственность за судьбу столицы Якутии

28 января глава республики Айсен НИКОЛАЕВ встретился с председателем Якутской городской Думы Альбертом СЕМЕНОВЫМ.

В ходе рабочей встречи обсудили вопросы, связанные с решением проблем местного самоуправления, в том числе в свете реализации национальных проектов. Напомним, в этом году город Якутск планирует принять участие в семи из них: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Экология».

«Как орган местного самоуправления мы несем особую ответственность за судьбу крупнейшего города республики, в котором проживает 1/3 населения Якутии. Наши депутаты всегда стараются делать все возможное во благо города, ведь от принимаемых нормативно-правовых актов и программ зависит качество жизни горожан», – отметил Альберт Семенов.

Ил Дархан отметил, что депутатский корпус столицы всегда отличался активной работой и стремлением внести вклад в социально-экономическое развитие не только на городском, но и на региональном уровне.

Также Альберт Семенов сообщил, что в 2022 году Якутская городская Дума отметит 200-летие. Как поделился спикер, планируется, что это событие пройдет на высоком организационном уровне с участием представительных органов государственной власти России в сфере местного самоуправления и руководителей региональных представительных органов. Айсен Николаев поддержал эту инициативу и распорядился создать республиканский оргкомитет по подготовке и проведению 200-летия Гордумы Якутска.