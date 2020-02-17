Альберт Семенов: Якутск понес невосполнимую утрату

В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Якутск понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни Михаил Дмитриевич Попов. Известная в нашем городе личность, человек с большой буквы. Пройдя череду кровопролитных боев Великой Отечественной войны, он не растерял жизнелюбия, оптимизма и веры в людей.

Долгие годы он был неизменным председателем Совета ветеранов города Якутска, общественной организации, которая призвана поддерживать каждого ветерана войны, тыла и труда в городе. Именно в этом качестве мы с ним и познакомились. С первой минуты знакомства сразу было видно, что это энтузиаст с активной гражданской позицией, который готов с головой погрузиться в работу. Не удивительно, что под таким чутким руководством Совет ветеранов столицы вошел в число лучших ветеранских организаций Республики Саха (Якутия).

Я всегда был рад видеть его не только на городских мероприятиях, но и на ежегодных встречах с Советом старейшин города Якутска, где он неизменно делился своим мнением по поводу последних событий в жизни страны, республики и города. Для меня бесценны были его мудрые советы.

В канун Нового года Михаил Дмитриевич отпраздновал 95-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, он до последних дней сохранил искреннюю любовь к жизни и присущий его характеру энтузиазм. Богатый жизненный опыт, добродушие и оптимизм снискали ему заслуженный авторитет среди ветеранского движения и жителей столицы Якутии. Город Якутск запомнит его как активного горожанина. В памяти близких и знакомых он останется примером принципиальности, радушия, доброты и мудрости.