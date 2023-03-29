Альберт Семенов выступил на II съезде депутатов муниципалитетов Якутии

В Якутске состоялось пленарное заседание II Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

29 марта в Государственном театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона состоялось пленарное заседание II Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

В мероприятии приняли участие: глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексей Еремеев, председатель Комитета Госдумы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Галина Данчикова, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев, председатель Якутской городской Думы, председатель Ассоциации представительных органов местного самоуправления МО РС(Я), член Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Альберт Семенов.

Выступая на пленарном заседании, Альберт Семенов отметил, что необходимо определить форматы участия населения в управлении муниципальным образованием. Также он озвучил, что коллеги из разных регионов на площадках по обсуждению вопросов местного самоуправления ставят проблему решения финансовой обеспеченности передаваемых муниципалитетам полномочий.

«Ни для кого не секрет, что расходные обязательства муниципалитетов неуклонно растут вследствие расширения вопросов местного значения за счет изменения законодательства, принятия подзаконных актов, постановлений правительства РФ, а налоговая база местного самоуправления при этом сокращается. Помимо конкретных расходных обязательств, органы местного самоуправления несут ответственность за решение жизненно важных вопросов территориального развития», — сказал председатель Якутской городской Думы, председатель Ассоциации представительных органов местного самоуправления МО РС(Я) Альберт Семенов.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития инструментов поддержки и реализации местных инициатив, комфортной среды и инфраструктуры в муниципальных образованиях. Большое внимание, по его мнению, нужно уделять подготовке муниципальных кадров.

Одной из самых важных и первостепенных задач председатель Ассоциации представительных органов местного самоуправления МО РС(Я) назвал повышение качества жизни населения на сельских, малонаселенных и труднодоступных территориях.

«Эти и другие вопросы местного самоуправления должны стать предметом обсуждения в эти дни на различных площадках и мероприятиях, потому что предстоящая реформа местного самоуправления в рамках обсуждаемого законопроекта вызывает обоснованную обеспокоенность не только у муниципального сообщества республики, но и у избирателей. Видим свою задачу в том, чтобы процесс преобразования действующей системы местного самоуправления привел к улучшению качества жизни населения в каждом населенном пункте, к улучшению качества гарантированных Конституцией муниципальных услуг», — добавил Альберт Семенов.

Напомним, II Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) проходит в Якутске с 27 по 31 марта. В его работе принимают участие более 500 делегатов из 445 муниципальных образований республики, а также представители общественных организаций, ученые, эксперты, специалисты в области местного самоуправления.

Съезд послужит открытой площадкой для обсуждения широкого круга организационных, законодательных вопросов местного самоуправления, наметит пути повышения эффективности работы представительных органов власти, совершенствования федерального законодательства, качества региональных и муниципальных нормативных правовых актов.