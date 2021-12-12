Альберт Семенов: Внесенные поправки в Конституцию закрепили социальные гарантии населения

Прошло полтора года как были приняты поправки в Основной закон нашей страны. Перед Днем Конституции России, который отмечается 12 декабря, мы решили разобраться, что нам дает этот закон и какие права он гарантирует.

Конституция, прежде всего, дает нам право на труд, медицинское обслуживание, государственную защиту, свободу и личную неприкосновенность.

Как изложено в Основном законе, работающий человек не может быть бедным. Пожилые люди должны иметь достойную старость. Конституция гарантирует оплату труда, не ниже прожиточного минимума, с обязательной ежегодной индексацией пенсий, пособий и других социальных выплат.

Кроме того, Основной закон гарантирует, что национальные республики вправе устанавливать свои государственные языки на своей территории. Таким образом, жители Якутии имеют право на сохранение родного языка, создание условий для его развития.

Как известно, в нашей республике действуют два государственных языка – русский и якутский, а также пять официальных языков – эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский и чукотский в местах компактного проживания этих народов.

С целью поддержки и развития национальной культуры и традиций было внесено дополнение о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством.

При этом, наша Родина неделима. Недопустимы отчуждение части территории и призывы к таким действиям. Гражданам России качественная медицинская помощь должна быть доступна в любом уголке страны.

По Конституции запрещается иметь гражданство иностранного государства, открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в иностранных банках.

Альберт Семенов, председатель Якутской городской Думы:

— По итогам принятия поправок в конституцию Государственной Думой приняты новые законы: «О Правительстве», «О Государственном Совете», «О порядке формирования Совета Федерации».

Федеральным законодателем проводится работа по подготовке проекта по внесению изменений в федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В республике проводится работа по приведению регионального законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. Так уже приняты поправки в Конституцию (основной закон) Республики Саха (Якутия). В скором времени будет принят Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в регионах», что в свою очередь также повлечет изменения регионального и муниципального законодательства. Мы работаем системно в этом направлении.

Внесенные поправки дадут жителям республики гарантированную оплату труда, не ниже прожиточного минимума. А людям старшего поколения обязательную ежегодную индексацию пенсий, пособий и других социальных выплат.

Таким образом, в этом законе прописаны ценности, традиции многонационального народа нашей страны. При этом, суверенитет и государственное единство — фундамент, на котором стоит наша страна.

В череде ежедневных будней не стоит забывать, что семья дарит надежный тыл, понимание и поддержку, наполняет жизнь счастьем и радостью, а дети являются важнейшим приоритетом государственной политики нашей страны.