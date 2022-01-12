Альберт Семенов внес рекомендации депутатских слушаний Председателю Государственной Думы

Для обеспечения безопасности на улицах города Якутска и недопущения повторения трагических случаев нападения собак на людей, Якутская городская Дума 11 января провела депутатские слушания.

В обсуждении резонансного вопроса приняли участие депутаты сразу трех уровней: Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Якутской городской Думы, а также депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Галина Данчикова.

По итогам депутатских слушаний, был выработан свод рекомендаций по улучшению ситуации с безнадзорными собаками. Участники заседания предложили внести изменения в Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Во-первых, внести в федеральное законодательство норму об обязательной регистрации всех домашних животных для последующего электронного учета и оперативного определения собственника. Во-вторых, внести в закон норму о вынужденной медикаментозной эвтаназии агрессивных собак и безнадзорных животных, которых не забрали хозяева из приюта. В-третьих, исключить требование о необходимости возврата животных без владельцев в прежнюю среду обитания.

В Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предложено внести следующее изменение: утверждение правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации полномочий, установленных статьей 7 настоящего федерального закона. Предоставление субсидий из средств федерального бюджета может решить вопрос строительства, обеспечения и содержания приюта для животных без владельцев в г. Якутске.

Кроме того, участники заседания предложили разработать методологию и закрепить на законодательном уровне определение степени наличия или отсутствия немотивированной агрессии у домашних животных без владельцев. За ненадлежащее содержание и уход за домашними животными выдвинуто предложение включить в КоАП РФ и КоАП РС (Я) статьи с определением меры ответственности собственников.

Рекомендации будут направлены в Окружную администрацию г. Якутска, Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину.