Альберт Семенов включен в новый состав совета по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Согласно указу президента РФ №538 от 11 августа 2022 года, опубликованному на официальном портале правовой информации и на сайте Кремля, в муниципальную часть совета включен председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

В соответствии с документом, председателем Совета стал Владимир Путин, его заместителем и председателем президиума Совета — премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, в федеральную часть Совета вошли глава администрации президента Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министры экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, юстиции, представители Совета Федерации и Государственной Думы.

Предыдущий состав совета, утвержденный в 2019 году, признан утратившим силу.

Напомним, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов был включен в Совет при президенте России по развитию местного самоуправления в 2019 году.

Основными задачами Совета являются: подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации; рассмотрения вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.

В декабре 2021 года в Госдуму был внесен проект нового закона о местном самоуправлении. В первом чтении, прошедшем в январе 2022 года, законопроект был принят. Одна из главных новаций законопроекта, помимо перераспределения полномочий между разными уровнями власти, — переход на одноуровневую систему местного самоуправления.