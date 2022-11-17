Альберт Семенов: В юбилейный год Якутску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Мы все с большим воодушевлением восприняли радостную весть о присвоении городу Якутску почетного звания «Город трудовой доблести».

Еще в апреле 2020 года на заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике депутатами было внесено предложение направить обращение на имя Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева и Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петра Васильевича Гоголева с просьбой поддержать инициативу группы депутатов из Ассоциации междепутатского объединения «Столица» и Общественной Палаты города Якутска с последующим обращением к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Якутску почетного звания «Город трудовой доблести».

Соответствующее обращение также было внесено на имя Главы городского округа «город Якутск» Сарданы Владимировны Авксентьевой и дополнительно рассмотрено на заседании Постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту, по результатам которой депутаты пришли к мнению, что город Якутск полностью отвечает всем положениям Федерального закона №47 от 1 марта 2020 года «О присвоении звания «Город трудовой доблести».

В годы войны из города Якутска, который являлся административным центром, осуществлялось руководство работой партийных, советских органов всего региона. В Якутске располагались Якутский Областной комитет ВКП (б), Обком ВЛКСМ, штаб 1-й Краснознаменной перегоночной дивизии, штаб Красноярской воздушной трассы ВВС РККА, Управление Всесоюзного государственного золотопромышленного треста «Якутзолото», Управление речного пароходства Якутии и Главное управление Северного морского пути. Работники и работницы данных предприятий за трудовой подвиг и массовый героизм в глубоком тылу неоднократно получали благодарственные письма за подписью Председателя ГКО И.В. Сталина, награждались государственными орденами и медалями. Предприятия получали Переходящее Красное знамя, которое является свидетельством признания роли и активного участия трудового коллектива в приближении общей Победы.

Кроме того, общеизвестен подвиг пилотов и техников 1-ой перегоночной авиационной дивизии, которая 5 ноября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом Красного Знамени.

Напомню, что в 2020 году было общенародное голосование и от нашей республики нужное количество голосов набрал город Алдан. Город Якутск был в списке, но не смог пройти в финал. Тогда по результатам голосования 32 российских города получили почетное звание «Город трудовой доблести».

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил еще 9 городов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», в числе которых наша столица город Якутск. Считаю, что это глубоко символично в год 100-летия республики, 390-летия города Якутска и 200-летия первого представительного органа города Якутска.

Хочу обратиться ко всем ветеранам Великой Отечественной войны, к ветеранам тыла и к детям войны со словами благодарности за их подвиг на полях сражения и в тылу. Мы благодарны всем, кто ковал общую великую Победу.

Поздравляю всех жителей и гостей нашей республики с этим замечательным событием!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов