Альберт Семенов: В Якутской гордуме создается рабочая группа

«Депутатский корпус гордумы начинает работу по реализации в своей части целей и задач, озвученных в ежегодном послании главы Якутии Айсена Николаева», — сообщает председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. По его информации, в гордуме создается специальная рабочая группа, которая, в целях реализации программного документа в направлениях, касающихся развития г.Якутска, будет обеспечивать взаимодействие с Окружной администрацией, правительством Якутии, Госсобранием (Ил Тумэн) РС(Я) и общественностью столицы.

«Как озвучено в программном выступлении, городу необходимо восстановить темпы и объемы вводимого жилья, есть задачи по увеличению вдвое объемов ремонта дорог в 2021 году — более 45 километров, созданию новых рабочих мест и трудоустройству граждан, в целом по реализации нацпроектов и стратегических указов главы региона. Помимо того, глава Якутии рекомендовал депутатам Ил Тумэна, совместно с Советом муниципальных образований, инициировать обсуждение законодательных инициатив, направленных на формирование правовых основ единой системы публичной власти в регионе», — говорит Альберт Семенов.

«Говоря о развитии столицы, Айсен Сергеевич предложил в 2021 году пересмотреть закон о статусе столицы, в этой работе обозначено участие правительства Якутии, парламента республики, Гордумы, Окружной администрации и общественности. Также Ил Дархан поручил уполномоченным органам власти до конца первого квартала 2021 года разработать и внести на рассмотрение проект указа о социально-экономическом развитии города Якутска на период с 2022 по 2032 годы. Перед всеми нами поставлена более чем ответственная задача: чтобы за предстоящее десятилетие столица Якутии стала одним из лучших городов страны по качеству жизни», — подчеркнул председатель Якутской городской думы, комментируя послание главы Якутии.

«Помимо масштабных, стратегических целей и задач, главой республики поставлен и ряд текущих задач. Таких, к примеру, как реализация проекта «Старый город-2», реставрация зданий реального училища и мужской гимназии. Есть довольно срочный фронт работ и по решению в ближайшие годы многолетней проблемы с отходами, который не должен отодвигаться», — также разъясняет Альберт Семенов.

«Безусловно, стоят большие задачи по дальнейшему развитию системы здравоохранения. депутатский корпус гордумы начинает работу по реализации в своей части целей и задач, озвученных в ежегодном послании главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева. Для этого у нас создается специальная рабочая группа, которая, в целях реализации программного документа в направлениях, касающихся развития города Якутска, будет обеспечивать взаимодействие с Окружной администрацией, правительством Якутии, Госсобранием (Ил Тумэн) и общественностью столицы», — заключил Альберт Семенов.