Альберт Семенов: В Якутске должна быть усилена работа участковых

Вчера, 20 января состоялось оперативное совещание под председательством руководителя МУ МВД России «Якутское» Николая Кульбертинова. Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов обозначил направления работы, на которые городской полиции стоит заострить внимание.

В рамках встречи участники обсудили результаты оперативно-служебной деятельности за 2019 год и планы работы на 2020 год. Альберт Семенов отметил высокую значимость непосредственного сотрудничества представительного органа города Якутска с руководством правоохранительных органов.

«В плане нашего взаимодействия особого внимания заслуживает муниципальный проект «Безопасный город», по которому предусмотрена установка видеонаблюдения для поддержания общественного порядка в столице республики. Кроме того, жители Якутска ставят вопрос по улучшению работы участковых. В свою очередь депутаты еще в прошлом году поднимали проблему незаконного предпринимательства, в том числе и бутлегерства. В деле пресечения незаконного предпринимательства работу стоит продолжать», – выступил спикер Якутской городской Думы.

Также он поблагодарил полицейских за работу.