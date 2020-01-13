Альберт Семенов: В обществе всегда будет спрос на труд настоящих профессионалов медиасферы

Уважаемые журналисты, работники полиграфии, средств массовых коммуникаций!

От всей души поздравляю Вас с Днем российской печати!

Эта дата уже давно считается общим праздником для всего журналистского сообщества, объединяющего репортеров, редакторов, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции.

В обществе всегда будет спрос на объективную, достоверную и оперативную информацию, а значит и на труд настоящих профессионалов медиасферы. В вашем деле мало одного литературного таланта, большую роль играет ответственность, принципиальность и объективность. Вы не просто помогаете якутянам быть в курсе событий, происходящих в городском округе и за его пределами, но и живете проблемами ваших читателей, помогаете разбираться в сложных вопросах социально-экономической политики.

От души благодарю Вас за интерес к работе представительного органа Якутска. Мы всегда открыты к сотрудничеству!

Искренне желаю всем журналистам с честью нести это гордое звание. Пусть этот год принесет Вам неиссякаемую творческую энергию, профессиональный рост, успехи во всех начинаниях! Счастья, благополучия и крепкого здоровья!

Альберт Семенов, Председатель Якутской городской Думы