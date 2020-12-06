Альберт Семенов: участвуйте в акции #Елкадобра!

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Якутске пятый год проводится республиканская благотворительная акция «Елка добра».

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов написал в своем инстаграме: «Сегодня по традиции принял участие в «Елке добра». В этом году приобрел подарок для Сивцева Максима, ученика МОБУ С(К)ОШ №22. Акция имеет большое значение — в предпраздничные дни мы должны подумать о тех, кто нуждается в заботе и поддержке.

Любой желающий может исполнить заветное желание ребёнка, купив в магазине подарок и положив его в коробку у «Ёлки добра». После этого просим сфотографироваться с подарком и выложить фото в соцсетях с хэштегом #Елкадобра, тем самым передав эстафету друзьям и знакомым. В Якутске принять участие в акции можно в торгово-выставочном центре «Оптимист-проф», находящемся по Автостраде 50 лет Октября, и «Хозмаркете» по улице Чернышевского.

Присоединяйтесь к этой доброй акции ! У вас хотя бы на минуту появиться шанс стать настоящим волшебником, и порадовать ребёнка, который особенно в этом нуждается!»