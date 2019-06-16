Альберт Семенов: Труд медика почетен и требует большой самоотдачи

Уважаемые жители Якутска!

Каждое третье воскресение июня мы отмечаем День медицинского работника. Сердечно поздравляю всех работников медицинских учреждений города Якутска, ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником!

Уважаемые работники здравоохранения, каждый из вас выбрал свою профессию однажды, и с гордостью несет ее через всю жизнь. Ваша профессия – одна из самых благородных и гуманных на свете. На вас возложена огромная ответственность: каждый житель нашей столицы доверяет вам самое ценное – свою жизнь. Заслужить это доверие можно благодаря профессиональным знаниям, высокой квалификации и лучшим человеческим качествам – милосердию, состраданию, чуткости. Именно поэтому труд медика особо почётен, требует большой ответственности и самоотдачи.

День медицинского работника — это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит вашего чуткого и внимательного отношения к больному.

Самое важное, что не только специалисты в области здравоохранения, но и муниципальные и республиканские органы власти должны заботиться о здоровье населения, обеспечивая права каждого человека на доступную, качественную медицинскую помощь, о которой говорил в своем Послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. В этом случае такие показатели, как естественный прирост населения, рождаемость и продолжительность жизни будут идти в рост.

Столица нашей Республики планомерно работает по реализации приоритетных проектов в сфере здравоохранения. На сегодняшний день у жителей Якутска один из самых высоких показателей продолжительности жизни по Дальнему Востоку — 72 года, успешно работает современный Перинатальный центр, после коренной реконструкции введен в эксплуатацию радиологический корпус онкологического диспансера, развивается высокотехнологичная медицинская помощь, и впереди стоят новые задачи по улучшению качества медицинской помощи.

Уважаемые медицинские работники! Ваш нелегкий труд на благо людей — это каждодневный подвиг, достойный уважения. В этот праздничный день от имени Якутской городской Думы и от себя лично желаю Вам новых трудовых успехов! Пусть самой большой наградой для вас станут признательность и уважение пациентов, которые обрели с вашей помощью радость жизни. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и уверенности в своих силах, благополучия вам и вашим близким!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов