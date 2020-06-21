Альберт Семенов: Сегодня мы чествуем по праву преданных своей профессии людей

Уважаемые жители и гости столицы, от имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Сегодня наши сотрудники столичного здравоохранения находятся на передовой в борьбе с опасной вирусной инфекцией, и, рискуя своим здоровьем и жизнью, работают во имя благополучия жителей города.

Ни для кого не секрет, что нагрузка на первичное звено здравоохранения Якутска в пандемию новой коронавирусной инфекции огромна. Медицинские организации работают слаженно под руководством оперативного штаба Министерства здравоохранения РС (Я), мобилизованы все медработники, создан резерв кадров, делается все возможное, чтобы выйти из этой сложной ситуации. И здесь немаловажную роль играют сами жители Якутска, ведь от осознанности в период самоизоляции зависит, как скоро мы вернемся к обычной жизни.

Наши депутаты Якутской городской Думы работают в сфере здравоохранения долгие годы, и сейчас разделяют все тяготы и заботы в период пандемии, будучи руководителями медицинских организаций.

Впереди у нас серьезные задачи, направленные на то, чтобы медицинская помощь была ещё более качественной и доступной для каждого жителя Якутска.

Сегодня мы чествуем по праву преданных своей профессии людей, чей гражданский долг и жизненная позиция спасают сотни и тысячи жизней.

Я желаю больших успехов нашим врачам, медсестрам, санитарам, всем сотрудникам первичного звена в вашем благородном и таком необходимом труде. Желаю уважения и любви коллег и благодарных пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть всегда ваши сердца будут сочувствующими и горячими! Благополучия вам вашим близким!

С уважением, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов