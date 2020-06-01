Альберт Семенов: Счастливое детство – наш приоритет

Дорогие друзья! Уважаемые ребята и их родителя! От имени депутатов и от себя лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Пусть особое внимание и защита, которые почувствуют дети сегодня, будут всегда сопровождать их детство! Чтобы в итоге они выросли замечательными людьми, хорошими гражданами и патриотами своего города, своей республики и страны!

На детях, как и на взрослых во всем мире, отразились санитарные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Школьники, студенты перешли на дистанционное обучение, к которому трудно привыкнуть. Вынуждены сидеть дома, несмотря на пригожие летние дни. Но наступили каникулы, и надо стремиться к тому, чтобы они прошли не менее ярко, чем в прошлые годы. Наверное, все ребята за последние два месяца поняли, как трудно жить без живого общения, без друзей по учебе. И хочется, чтобы в будущем они больше уделяли времени спорту, непосредственному общению, друзьям.

Ну, а взрослые – родители, учителя, медики – сделают все, чтобы дети были счастливы, здоровы, получили хорошие знания. Недавно депутаты Якутской городской Думы рассмотрели вопрос о детском летнем отдыхе. Роспотребнадзор уже разработал новые правила отдыха в детских лагерях, которые мы рассмотрели в Гордуме и предложили городской администрации увеличить субсидии на путевки.

Счастливое детство и защита детей – наш постоянный приоритет.

Председатель Якутской городской Думы А.Н. Семенов.