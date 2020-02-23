Альберт Семенов: Самое ценное в нашей жизни – мир, спокойствие и стабильность
Уважаемые жители и гости города Якутска!
От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет силу и мощь нашей державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать свою Родину!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. И особую благодарность в этом заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, освободившие мир от фашистских захватчиков. Своим мужеством, самоотверженностью и несокрушимой силой духа они показали нам пример подлинного патриотизма, вдохновили на новые свершения во имя Отчизны.
Любой из нас, несет ли он службу на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего защитник своей Родины, выступающий за сохранность всеобщей безопасности и спокойствия.
Пусть вам неизменно сопутствует успех в служении Отчизне!
Желаю вам стабильности, уверенности в завтрашнем дне, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.
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