Альберт Семенов: Работу по нацпроектам следует усилить

Члены фракции «Единая Россия» совместно с Окружной администрацией г. Якутска обсудили реализацию и финансирование национальных проектов на территории города Якутска.

Рабочее совещание прошло под руководством Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с участием заместителя главы городского округа по экономике и финансам Михаила Воробьева и начальника Управления дорог Окружной администрации Якутска Валерия Домотова.

В Окружной администрации Якутска создана комиссия по реализации и контролю национального (федерального) проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее депутаты Якутской городской Думы проверили состояние дорог улиц Красильникова, Чайковского и Жорницкого, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комиссия обсудила вопросы водоотведения, ограждения улиц, а также сроки и качество выполнения работ, использование инновационных технологий в ремонте дорог, и многое другое.

В ходе проверки возникли вопросы по применению единого государственного стандарта ремонта дорог, в результате чего было принято решение создать инициативную группу для принятия необходимого решения по госстандарту. Предложение будет вынесено на рассмотрение постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы.

Депутаты – члены фракции партии «Единая Россия», вышли с инициативой создать общественные советы по всем национальным проектам с участием всех депутатов Якутской городской Думы.

«Работу по реализации национальных проектов необходимо усилить. Мы принимаем во внимание возникающие вопросы у жителей города в целом по всем национальным проектам, и должны оказать всестороннюю поддержку. Поэтому будут созданы инициативные группы по всем национальным проектам с участием депутатов Якутской городской Думы. Таким образом при систематическом контроле депутатского корпуса работа по реализации проектов должна усилиться», – прокомментировал Альберт Семенов.

Для справки: В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегический задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны 12 национальных проектов Российской Федерации.

Городской округ «город Якутск» в рамках национальных проектов участвует в следующих федеральных проектах:

1. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

2. «Жилье и городская среда»

3. «Культура»

4. «Экология»

5. «Цифровая экономика»

6. «Образование»