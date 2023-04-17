Альберт Семенов провел открытые уроки в преддверии Дня местного самоуправления 

В преддверии Дня местного самоуправления, который состоится 21 апреля, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, провел открытые уроки для старшеклассников школ №18 и №25. В ходе открытого урока Альберт Семенов рассказал о местном самоуправлении и его роли для развития нашей страны, а также подчеркнул важность для каждого россиянина иметь право голоса и возможности участия в выборах.

«Главная цель местного самоуправления – это предоставление реальной возможности жителям на своих территориях самим решать вопросы своего общежития, а сущность местного самоуправления – это признание прав граждан быть источником местной власти и гарантии государством прав гражданам на местные интересы по улучшению качества их жизни. Местное самоуправление как форма непосредственной демократии признается и защищается как особые общечеловеческие ценности во всем мире. Это самый демократический институт гражданского общества» — сообщил Альберт Семенов.

Председатель Гордумы рассказал и о взаимодействии органов местного самоуправления с населением и отметил важность развития демократии и гражданского общества на примере города Якутска.

Школьники были очень вовлечены и заинтересованы открытым уроком, поэтому вопросов поступало много. Например, десятиклассники спрашивали о возможностях реализации Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года – будет ли она реализована на 100%. Председатель отметил, что конечный результат зависит от каждого из нас, в особенности – от подрастающего поколения, которому только предстоит сделать выбор профессии и начать трудить на благо родного региона.

Также школьники интересовались вопросами предстоящих выборов. Альберт Семенов отметил, что этот год будет очень ответственным для всех жителей региона, ведь в ближайшем будущем предстоит сделать свой выбор – избрать депутатов, которые будут представлять интересы якутян, бороться за их права и свободы.

Уроки прошли оживленно – школьники отметили, что такой формат взаимодействия очень удобен и интересен. В свою очередь, Председатель гордумы отметил важность подобного рода выступлений – современная молодежь должна быть осведомлена и подкована знаниями. Также Альберт Семенов высказал уверенность в том, что у ребят ждет большое будущее и пожелал успехов в учебе.