Альберт Семенов: Прошли очень важные для Якутска выборы

Секретарь ЯМО ВПП «Единая Россия», член Президиума регионального политического совета ЯРО Партии «Единая Россия», председатель городской думы Якутска Альберт Семенов прокомментировал ЯСИА победу кандидата партии «Единая Россия» Евгения Григорьева на выборах главы города Якутска.

Якутским местным отделением Партии «Единая Россия» была проведена масштабная и эффективная работа по победе нашего кандидата. После победы Евгения Григорьева в предварительном голосовании Партии, мы начали избирательную кампанию с утверждения его кандидатуры на Местном политическом совете и, в последующем, провели мобилизацию всего нашего партийного актива.

Эта победа была бы невозможна, если бы не командная работа: членов Местного политического совета Партии, членов фракции Партии в Якутской городской Думе, секретарей первичных отделений, Местного координационного совета сторонников, Молодой Гвардии Единой России. В рамках избирательной кампании по выборам главы городского округа «город Якутск» почти десять тысяч нашего партактива приняли активное участие как в голосовании, так и в агитации за нашего кандидата.

В целом же, прошедшие выборы можно назвать хорошей возможностью проверить на деле нашу боеспособность, выявить те направления, где нам будет необходимо усилить работу, тем более, перед думской кампанией, которая уже, по сути, началась.

Еще раз хочу подчеркнуть, что прошли очень важные для города выборы. Мы общими усилиями определили судьбу развития столицы республики и я уверен, что такой командой нам в скором времени удастся сделать Якутск эталонным среди северных городов мира по качеству пространственного и инфраструктурного развития.

Перед нами стоят большие задачи, которые нам вместе предстоит решить.

Я благодарен всем однопартийцам и сторонникам Партии «Единая Россия» — мы вновь показали свою политическую силу и мощь.