Альберт Семенов: Принятие Декларации позволило Якутии определять приоритеты развития

Уважаемые жители и гости столицы! Дорогие друзья! От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем государственности Республики Саха (Якутия)!

27 сентября 1990 года стал важнейшим событием в истории республики — при поддержке и одобрении многонационального народа нашей республики была принята Декларация о государственном суверенитете, и это стало правовой, конституционной основой нового этапа истории Якутии.

Государственность в Якутии сформировалась благодаря общей судьбе с Россией и неразрывной связи с ее историей. Находясь в составе Российского государства, Якутия всегда стремилась к самоуправлению как к форме организации общества. Тому примером является деятельность Союза инородцев, созданного по инициативе Василия Никифорова – Кюлюмнюра, и опыт введения Якутской губернской земской управы, и, конечно, создание Якутской Степной Думы в первой четверти XIX века, чья деятельность закрепила определенные традиции якутского самоуправления. А дальше создание в 1922 году Якутской автономной социалистической республики, которое стало возможным благодаря воле и политической хватке наших выдающихся земляков — Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова, их соратников. Они стали символом общенациональной гордости якутян, единения и дружбы народов.

Принятие Декларации позволило Якутии в сложные годы сохранить свои устои и традиции, и при этом дало возможность выстраивать собственную законодательную базу, самостоятельно привлекать инвестиции в экономику, и через общественные объединения, органы местного самоуправления и имеющиеся полномочия регионального уровня — определять программы и приоритеты развития на благо жителей.

Сегодня Республика Саха (Якутия) является одним из активно развивающихся субъектов Российской Федерации, и играет ключевую роль в развитии всего Дальнего Востока, а город Якутск стал одним из научных и промышленных центров страны. Нынешние достижения нашей республики — это заслуга многих поколений якутян. Ведь самое главное богатство нашего северного края — это талантливые, творческие и трудолюбивые люди, которые чтят свою культуру, с уважением относятся к прошлому и смело смотрят в будущее.

В 2022 году Республика Саха (Якутия) отметит 100-летие государственности Якутии, и это событие должно объединить власть и общество на пути к осуществлению новых целей и задач по повышению уровня благосостояния населения, дальнейшему развитию экономического потенциала региона, ведь достижение планов стратегии социально-экономического развития республики невозможно без открытого диалога. Самый важный посыл, который мы должны извлечь из истории становления государственности Якутии – это консолидация общества в достижении единой цели, объединение ради благополучия и благосостояния всего региона.

Я уверен, что День государственности сплотит всех, кто гордится многовековой историей и успехами своей республики, кому не безразлично ее будущее. Уважаемые жители и гости столицы, от всей души поздравляю вас с Днем государственности Республики Саха (Якутия)! Желаю вам доброго здоровья, благополучия, удачи во всем и новых свершений во благо Республики!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов