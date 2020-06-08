Альберт Семенов принял участие в обсуждении важных вопросов

Альберт СЕМЕНОВ принял участие в селекторном совещании членов Высшего Совета Ассоциации развития ВСМС.

Члены Высшего Совета в ходе селекторного совещания обсудили в режиме ВКС меры социально-экономической поддержки населения и субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса, а также организации работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления по поддержке всенародного голосования по Конституции РФ 1 июля 2020 года.

Руководителем селекторного совещания выступил депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по аграрным вопросам, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор КИДЯЕВ. От Республики Саха (Якутия) в совещании приняли участие Председатель Якутской городской Думы, член Центрального Совета ВСМС Альберт СЕМЕНОВ, и руководитель Регионального отделения ВСМС Иван ПОПОВ.

В приветственном слове к участникам совещания председатель Высшего Совета Ассоциации Виктор Кидяев поблагодарил муниципальное сообщество за самоотверженный труд по поддержке усилий органов местного самоуправления в сфере преодоления последствий пандемии коронавируса. Виктор Борисович проинформировал аудиторию о том, что членами Ассоциации был осуществлен мониторинг мер поддержки населения и отдельных отраслей экономики и социальной сферы на уровне муниципальных образований. Результаты мониторинга были изложены в обстоятельном докладе, который был передан в Правительство Российской Федерации в качестве экспертного пособия для нужд разработки мероприятий общенационального плана восстановления экономики.

Об организации работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления по поддержке всенародного голосования по Конституции РФ 1 июля 2020 года выступил с докладом первый заместитель председателя Высшего Совета Ассоциации Олег МЕЛЬНИЧЕНКО. Олег Владимирович дал краткий обзор изменений в Основной Закон страны, которые выносятся на всенародное голосование 1 июля. Говоря о принципе интеграции местного самоуправления в единую систему публичной власти, Мельниченко подчеркнул, что этот принцип не означает механического подчинения местного самоуправления органам государственной власти, а, напротив, повышает уровень их взаимодействия в интересах развития территорий и решения задач улучшения качества жизни граждан.

Основной Закон страны в новой редакции тем более важен для муниципалов, что он наделяет местное самоуправление дополнительными гарантиями и впервые провозглашает принцип включения местного самоуправления в единую систему публичной власти. Ранее Председатель Якутской городской Думы, член Центрального Совета Всероссийского Совета местного самоуправления Альберт Семенов отмечал, что поправки в Конституцию РФ помогут повысить эффективность муниципального управления.

«Согласно поправкам органы местного самоуправления войдут в единую систему публичной власти, и будут осуществлять взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Также в ст. 133 закрепляются гарантии МСУ на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения муниципальными органами во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение. До внесения предложений по поправкам, речь была только о компенсациях за дополнительные расходы, возникшие в результате решений, принятых органами государственной власти. Это говорит нам о том, что происходит планомерное развитие конституционной базы. Поправки в части МСУ дают нам возможность принимать самостоятельные решения, а также контролировать процесс выполнения поставленных задач. Такое решение, несомненно, поможет повысить эффективность муниципального управления и добиться экономии бюджетных средств за счет кадровой оптимизации», — отмечает Альберт Семенов.

Вторым вопросом участники селекторного совещания обсудили меры социально-экономической поддержки населения и субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса. К участникам совещания обратился заместитель председателя Высшего Совета Ассоциации Вячеслав ТИМЧЕНКО. Он напомнил аудитории о принятых государством мерах по поддержке населения, экономики и социальной сферы в условиях пандемии, обратив внимание на беспрецедентный размер их финансирования в объеме около 3 триллионов рублей. Вячеслав Тимченко особо остановился на мероприятиях по поддержке семей с детьми, потерявших работу граждан, медицинских и социальных работников, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Заместитель председателя Высшего Совета Ассоциации отметил, что в эту работу включились региональные и муниципальные власти, предложившие в дополнение к федеральным свои пакеты поддерживающих мер. Он призвал членов Ассоциации активнее пропагандировать среди муниципальных образований лучшие практики в этой сфере.

В ходе мероприятия члены Высшего Совета Ассоциации «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» с региональным активом Всероссийского Совета местного самоуправления и ассоциациями (советами) муниципальных образований субъектов Российской Федерации обсудили работу по совместному «сквозному» планированию деятельности Ассоциации «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» и входящих в ее состав межмуниципальных организаций на второе полугодие 2020 года.

Также прошла презентация официального Интернет-сайта Ассоциации «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» и логотипа Ассоциации.