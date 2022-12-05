Альберт Семенов принял участие в Божественной Литургии к 390-летию вхождения Якутии в состав России

Накануне в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию, приуроченную к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

В Богослужении приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, Архиепископ Якутский и Ленский Роман, первый Президент республики, государственный советник Михаил Николаев, члены Правительства РС(Я), Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

«То, что мы отмечаем этот праздник в самом центре всея Руси, в Успенском кафедральном соборе патриаршем, свидетельствует о том глубоком уважении, которое вся церковь и народ наш русский имеет по отношению к народу Якутии. Именно православие явилось той скрепой, которая соединила два народа. И дай Бог, чтобы те связи, которые заложены нашими предками, сохранялись, развивались и служили благу Якутии, якутскому народу и всему народу России», — отметил в ходе проповеди Патриарх Кирилл.

Богослужение сопровождалось песнопением на русском и якутском языках, исполненным симфоническим хором Филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко. Божественную Литургию транслировали в эфире телеканалов «Союз» и «Спас».

Отметим, что Божественная Литургия состоялась в рамках Дней Якутии, которые проходят в Москве и Санкт-Петербурге в рамках празднования 100-летия ЯАССР.