08.05.2022
20:24
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Общество

Альберт Семенов принял участие в акции «Свеча памяти»

Акция «Свеча памяти» собирает в канун празднования Дня Победы большое количество жителей и гостей столицы. Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов принял участие в акции.

Впервые акция прошла в 2009 году в Санкт-Петербурге в дни празднования 65-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Якутяне выходят на площадь Победы, чтобы выразить своё почтение перед участниками Великой Отечественной войны и выложить свечами ПОМНИМ.

«Зажженные свечи выражают великую скорбь по 27 миллионам павшим на полях сражений, и тех, кто погиб в концлагерях и тылу. Наша святая обязанность — помнить об этом» — отметил Альберт Семенов.

Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и героическим трудом в тылу завоевавших великую Победу. Зажженные свечи — это знак общей скорби народов, победивших фашизм и символ глубокой благодарности и единства в оценке исторического прошлого во имя будущего человечества.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.

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