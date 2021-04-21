Альберт Семенов: Президент сказал, благодаря чему мы побеждаем

Еще не побежден COVID-19, но президент страны Владимир Владимирович Путин в своем Послании говорит о социальной поддержке и развитии по всем направлениям. Нам, представителям органов местного самоуправления, которые находятся ближе всего к людям, это очень важно в плане решения актуальных задач.

Остановлюсь на некоторых моментах Послания.

«На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость», — сказал президент в своем Послании. С этим связаны и фраза Путина о «сбережении народа России». Конечно, мы, депутаты представительных органов власти, и раньше уделяли много внимания работе с молодежью, семьями, но сейчас простые, но такие важные ценности надо постоянно проводить в жизнь, искать для этого новые формы, новые подходы.

Как сказал Владимир Владимирович, «духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать». Это не просто высокие фразы, поскольку именно Россия сумела лучше всех стран встретить опасную инфекцию, причем каждый это сделал на своем рабочем месте: медики, учителя, ученые, работники ЖКХ, аграрии, которые вырастили рекордный урожай, волонтеры. В этом наша сила, и об этом надо постоянно помнить.

Послание В. Путина основано на социальной защищенности граждан страны, причем спектр помощи населению очень широк: поддержка семей с одним родителем, беременных женщин, школьников, льготы на детский отдых. Здесь и системный подход к росту доходов, борьбе с бедностью, и прямая поддержка семей с детьми. Поддержка семей и молодежи – это еще и 45 000 дополнительных бюджетных мест в вузах страны.

Сделает жизнь более комфортной упрощение процедур оформления всех федеральных выплат, пенсий – по принципу «одного окна», автоматически с момента наступления пенсии.

Существенная часть выступления была посвящена инфраструктурным проектам. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии. Это также даст толчок развитию регионов и муниципальных образований. Мне запомнились слова В. Путина о том, что «стремление руководителей субъектов Федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться». Для этого вводятся новые экономические инструменты регионального развития, которые наверняка будут применятся в Якутии.

Конечно, будет и спрос за проделанную работу. Президент обратился напрямую к губернаторам: «Ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека». Безусловно, местные органы власти должны подключится к этой работе. К примеру, в Якутске остро стоит вопрос переполненности образовательных учреждений. Владимир Путин отметил, что будут выделены деньги на строительство не менее 1300 школ до 2024 года в стране. Отрадно, что в Якутске уже есть конкретные планы по возведению объектов в рамках данной программы.

Конечно же, в период пандемии особенное звучание приобретает объявленный Владимиром Путиным проект государственного значения о создании надёжного щита в сфере санитарной и биологической безопасности. Это создание всего спектра вакцин и лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Это делается прежде всего для того, чтобы в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия могла в течение четырёх дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к её массовому производству.

В течение месяца Правительству России президентом страны поручено предоставить предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, «включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний».

И еще отмечу один из моментов Послания. Владимир Владимирович говорит, что «благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строительства – важнейшие направления развития регионов». Здесь Глава государства отметил: «Прошу правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны». Также говорится о мерах по стимулированию деятельности застройщиков.

В целом, в выступлении президента России говорится о широких мерах социальной защиты и поддержки и предоставлении регионам принципиально новых инструментов развития для повышения качества жизни людей.