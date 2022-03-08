Альберт Семенов поздравляет с первым праздником весны!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично примите самые искренние поздравления с первым праздником весны, Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник символизирует скорое окончание морозной зимы и приход весны, когда за окном ярко светит солнце, наступают теплые погожие дни, пробуждается природа от зимней спячки и лес наполняется чудесным пением птиц.

В этот прекрасный весенний день пусть все проблемы и печали как снег растают навсегда, а в душе всегда цветет весна, на сердце радость расцветает. Желаю вам сиять как яркое солнце, лучезарно улыбаться, жить, любить, мечтать, наслаждаясь каждым моментом. Пусть хорошее настроение, отличное здоровье, бодрость духа, неиссякаемый оптимизм помогают идти по жизни с огоньком!

Председатель Якутской городской Думы А.Н. Семенов