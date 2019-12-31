31.12.2019
12:10
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Без рубрики

Альберт Семенов поздравляет с Новым 2020 годом

Дорогие жители и гости города Якутска!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично искренне поздравляю Вас с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Каждый из нас готов уверенно шагнуть в 2020 год навстречу новым достижениям. Мы все ждём от него возможностей для покорения очередных вершин, новых перспектив и свершений.  Так пусть все задуманное непременно сбудется и все намеченные планы осуществятся!

От всей души желаю Вам, дорогие горожане, в Новом году счастья и благополучия. Пусть новогодняя пора одарит Вас и Ваших близких неиссякаемой энергией и жизнелюбием на весь год вперед. Крепкого здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях! С Новым годом!  С Новым счастьем!

Источник: Альберт СЕМЕНОВ.
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