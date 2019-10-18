Альберт Семенов поздравляет с наступающим днем Матери

Уважаемые жительницы города Якутска! Дорогие наши женщины – мамы и бабушки!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником — Днем матери!

Первый Президент нашей республики Михаил Николаев учредил этот замечательный день еще до введения его на российском уровне, чтобы в XXI веке сохранить историческую миссию женщины-матери как хранительницы семейного очага, добрых народных традиций, чести и совести народа.

Мама – самый дорогой человек для каждого из нас с первых минут жизни, наш первый наставник, мудрый советник и преданный друг. Материнское тепло, любовь и вера являются для нас поддержкой в любом возрасте, а забота и мудрость помогают справляться с трудностями и добиваться успехов.

Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, сильными и порядочными. Без преувеличения, женщина, мама — основа общества, источник духовности народа. От того, насколько она сможет организовать жизнь своей семьи, воспитать своих детей, заложить в них моральные ценности, зависит формирование целой нации.

День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия. Особые слова благодарности каждой из многодетных мам города Якутска, которые воспитывают трех и более детей – вы настоящие героини нашего времени. Теплые слова признательности нашим мамам, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и политической жизни нашего города и всей страны.

В этот замечательный день, дорогие мамы, примите слова признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснет улыбка и радость! От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей.

С уважением, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов