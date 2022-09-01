Альберт Семенов поздравляет с Днём знаний

Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги и родители!



Сегодня 1 сентября — праздник первого звонка. Это — праздник наших первоклассников, которые вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и запоминающийся. Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге…

1 сентября мы отмечаем не просто как День знаний, это особый день в нашей жизни — праздник нашей светлой надежды, крепкой веры и реализовавшейся мечты. Праздник, неразрывно связанный с новыми начинаниями и возможностями, массой новых идей, смелыми экспериментами, радостными открытиями, постоянным поиском и верой в будущее.

Дорогие педагоги! Развитие образования сегодня приобретает задачу общенациональной значимости. И вы своим каждодневным трудом держите высокую планку в деле воспитания и образования молодежи и подростков.

Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. Доброго пути вам! Доброго пути всем, для кого 1 сентября — праздник. Праздник, который отныне будет теперь всегда с вами!

С Днём знаний! Отличного настроения в новом учебном году, интересной и плодотворной работы, творческих успехов!

Председатель городской Думы Альберт Семенов.





