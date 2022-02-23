Альберт Семенов поздравляет с Днем защитника Отечества!

23 февраля — праздник, который традиционно ассоциируется с мужеством, отвагой и стойкостью, силой духа и преданностью Родине.

От имени Якутской городской Думы разрешите поздравить Вас с Днем защитника Отечества! В этот день мы произносим слова благодарности в адрес мужчин, призванных защищать и охранять покой, мирное небо над головой, соблюдать правопорядок и обеспечивать безопасность на улицах города. Кроме этого, каждый мужчина является надежной опорой, поддержкой и защитой для своей семьи, родных и близких.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, всегда помогать тем, кто нуждается в Вашей помощи, проявлять заботу и внимание. Пусть в Вашем доме царит тепло и уют, любовь и взаимопонимание, а сердце наполняется радостью и счастьем.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов