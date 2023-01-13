Альберт Семенов поздравляет с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

От имени депутатов Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати!

Ровно 320 лет назад, 13 января 1703 года, по указу Петра Великого вышла в свет первая российская печатная газета «Ведомости». Именно к этому историческому событию и приурочен День российской печати — профессиональный праздник людей, которые трудятся на поприще журналистики.

Во все времена пресса была и остается главным посредником между властью и гражданами, выразителем общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной информации.

Работа в средствах массовой информации требует не только литературного таланта, но и ответственности, полной самоотдачи, обширного кругозора и знаний в различных областях. Журналисты живут проблемами читателей, помогают им быть в курсе событий и последних новостей.

В этот праздничный день примите слова искренней признательности за бережное отношение к языку и печатному слову, преданность своему делу, уважение к читателю. Уверен, вы и в дальнейшем будете вносить свой вклад в развитие журналистики, культуры и печати города Якутска, социальной активности наших горожан.

Желаю вам больших творческих удач, новых светлых идей и начинаний, надежных партнеров и друзей, неиссякаемой энергии, вдохновения и оптимизма!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов