Альберт Семенов поздравляет с днем родного языка

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю всех жителей города Якутска с Днем родного языка и письменности!

Наш город многонационален, как и вся Якутия и Россия, и каждый язык важен не только для своего народа. Сохраняя язык, в том числе и коренных малочисленных народов Севера, мы поддерживаем разнообразие культур и традиций, сбережение нравственных ценностей и богатство фольклора и художественных произведений. В Якутии всегда понимали высокое значение этого труда, потому и родился этот праздник. В целом же, сегодняшняя знаковая дата приурочена ко дню рождения выдающегося ученого-лингвиста Семена Андреевича Новгородова. Именно ему народ саха благодарен за составление и издание первого учебника якутского языка.

Язык и письменность – это не просто инструменты, благодаря которым мы можем общаться. Вместе они составляют настоящую сокровищницу сокровенных знаний о духовной истории своего народа. Потому изучение родного языка – важный элемент воспитания молодежи, ведь именно им предстоит передавать знания предков следующим поколениям, как нам их передали наши учителя и деды. Сегодня в школах города дети не только изучают якутский язык в качестве отдельной дисциплины, но проходят целые образовательные программы с обучением на якутском языке. То, что дети могут не только говорить, но и учиться на родном языке – прекрасное достижение наших учителей, ученых и руководства города и республики. Это начинание стоит преумножать и расширять, особенно в пределах города, где так близок соблазн не практиковать знание родного языка.

Многие думают, что сохранением языков занимаются только лингвисты и учителя. На самом деле, на носителях языка, то есть нас с вами, тоже лежит большая ответственность, ведь язык существует именно для нас. Чтобы сделать свой вклад в развитие нашей культуры нужно, во-первых, не бояться говорить на родном языке, постоянно стремиться к повышению грамотности, а также находить время на чтение и призывать к этому своих близких.

Пусть подобные знаменательные даты в каждом жителе нашего города зажгут огонек любознательности. От всей души желаю вам ежедневно стремиться к самосовершенствованию, не бояться делать новые открытия, а также успехов во всем и веры в свои силы!

