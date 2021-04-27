Альберт Семенов поздравляет с Днем республики

Уважаемые якутяне!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем Республики Саха (Якутия)!

27 апреля 1922 года Декретом Президиума ВЦИК РСФСР была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР. А спустя ровно 70 лет, 27 апреля 1992 года, вступила в силу Конституция РС (Я), что положило начало новому историческому этапу в развитии нашей республики в составе обновленной, демократической России.

Сегодня мы отдаем дань уважения основателям государственности республики Максиму Аммосову, Платону Ойунскому Степану Аржакову, Исидору Барахову и их соратникам, которые заложили важнейший фундамент развития нашего северного края, подъёма экономики, культуры, образования, науки. Мы по праву гордимся историей нашей республики, выбравшей путь демократических ценностей, гражданских свобод и верховенства закона.

Сегодня Якутия является одним из ведущих регионов Дальневосточного федерального округа. Создаются необходимые условия для динамичного развития экономики и общества, развиваются новые отрасли промышленности, появляются тысячи рабочих мест, ежегодно вводится в эксплуатацию новое жилье, строятся социальные объекты.

В предстоящем 2022 году мы будем отмечать знаменательную дату — 100-летие со дня образования Якутской АССР. Вся республика, в том числе и городской округ «город Якутск», готовится достойно встретить вековой юбилей республики. Эта важнейшая историческая дата, безусловно, даст серьезный импульс дальнейшему развитию нашего северного региона.

Сегодня особое внимание уделяется столице республики – городу Якутску. Главой Якутии Айсеном Николаевым поставлена ответственная задача – к своему 400-летию Якутск должен стать в один ряд с самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческого капитала. Думаю, все мы приложим силы для того, чтобы Якутск стал одним из лучших северных городов – столицей, которой бы по праву гордились наши дети и внуки!

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и уверенности в будущем!

Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

Дьокуускай куорат Думатын уонна тус бэйэм ааппыттан Саха Өрөспүүбүлүкэтин күнүнэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!

1922 сыл муус устар 27 күнүгэр Бүтүн Сойуустааҕы ЦИК дэкириэтинэн Саха Автоновнай Сэбиэскэй Социалистическай өрөспүүбүлүкэтэ тэриллибитэ. Онтон 70 сыл ааспытын кэннэ, 1992 сыл муус устар 27 күнүгэр, Өрөспүүбүлүкэбит устуоруйатын саҥа кэрдииһинэн буолбут өрөспүүбүлүкэ саҥа Конституцията олоххо киирбитэ.

Бүгүн биһиги Өрөспүүбүлүкэбит судаарыстыбаннаһа төрүттэнэригэр улахан өҥөлөөх дьоммутугар – Максим Аммосовка, Платон Ойуунунускайга, Степан Аржаковка, Исидор Бараховка уонна кинилэри кытта биир күөҥҥэ сылдьан өрөспүүбүлүкэ кэскилин туһугар турууласпыт дьоҥҥо ытыктабылбытын биллэрэбит. Кинилэр биһиги тыйыс кыраайбыт сайдыылаах, инникилээх буоларыгар улахан олук уурбуттара. Өрөспүүбүлүкэбит экономиката, култуурата, үөрэҕириитэ ол күнтэн ыла кэскиллээх суолунан өрө барбыта. Биһиги өрөспүүбүлүкэбит устуоруйатынан киэн туттар бырааптаахпыт.

Бүгүн Саха сирэ Уһук Илин эрэгэйиэннэргэ биир иннин диэки балысханнык хардыылаан иһэр эрэгэйиэнинэн буолар. Экономика уонна уопсастыба сайдарыгар бары кыахтар оҥоһуллаллар, бырамыыссыланнас саҥа салааларын аартыктара аһыллаллар, тыһыынчанан үлэ миэстэтэ тахсар, сылын аайы үтүмэн олорор дьиэ тутуллар, социальнай эбийиэктэр үлэҕэ киирэллэр.

Үүнүөхтээх 2022 сылга биһиги улахан суолталаах даатаны бэлиэтиэхпит – Саха АССР төрүттэмитэ 100 сылын. Өрөспүүбүлүкэ бары муниципальнай тэриллиилэрэ, ол иһигэр «Дьокуускай куорат» куорат уокуруга үйэлээх үбүлүөйү өрөгөйдөөхтүк көрсөргө бэлэмнэнэр. Бу устуоруйаҕа бэлиэтэнэр улахан даата биһиги хотугу эрэгэйиэммит сайдарыгар өссө биир үктэлинэн буолуоҕа.

Бүгүн өрөспүүбүлүкэ киин куоратыгар – Дьокуускай куоракка болҕомто улахан. Ил Дархан Айсен Николаев дьоһун соруктары туруорда – Дьокуускай куорат төрүттэммитэ 400 сылын бэлиэтиир кирбиитигэр, биһиги куораппыт дьон олоҕун хаачыстыбатынан дойду бастыҥ куораттарыгар тэҥнэһиэхтээх. Онон биһиги Дьокуускай биир бастыҥ хотугу куорат буоларыгар туох баар күүспүтүн, кыахпытын ууруохпут. Дьокуускай куорат кэнчээри ыччаттарбыт киэн туттар киин куоратынан буолуоҕа!

Барыгытыгар дьолу, доруобуйаны, байылыат олоҕу уонна инникигэ эрэли баҕарабын!

Дьокуускай куорат Думатын бэрэссэдээтэлэ Альберт Семенов