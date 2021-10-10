Альберт Семенов поздравляет с Днем работника сельского хозяйства

Дорогие труженики села, работники агропромышленного комплекса!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником, Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, обеспечивает город, республику свежей натуральной фермерской продукцией. Жители Якутска имеют глубокие корни из села, все мы хорошо помним вкус свежих сливок, керчях, который взбивала бабушка по утрам. Благодаря вашему неустанному кропотливому труду, преданности и верности славным традициям ведения крестьянского хозяйства ежедневно в город поставляется свежая мясная и молочная продукция.

Сенокосный сезон текущего года выдался непростым, не первый год огненная стихия лесных пожаров испытывает на прочность якутян. Несмотря на трудности, сельхозпроизводители не падают духом, продолжают свое дело, как истинная соль земли, умеют выживать в нелегких условиях.

В трудное время якутяне помогают и поддерживают друг друга, депутаты Якутской городской Думы оказали финансовую помощь пострадавшим от лесных пожаров жителям с. Бяс-Кюель Горного улуса. Только сообща и всем миром мы можем преодолеть любые трудности.

Работа фермера, его самоотдача и преданность родной земле заслуживают признания и искреннего почтения. Желаю вам, уважаемые труженики села, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и процветания!