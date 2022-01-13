Альберт Семенов поздравляет с Днем печати

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати!

Благодаря вашему ежедневному труду, мы имеем возможность оперативно узнавать о свежих новостях, событиях, происходящих в нашем городе и республике. С помощью электронных СМИ информация распространяется мгновенно.

Вы владеете одним из самых эффективных инструментов — словом, которое формирует общественное мнение. Именно от журналистского мастерства зависит подача, эмоциональный фон описываемых событий. Мы высоко ценим ваш труд, поскольку именно журналисты помогают простым гражданам быть услышанными властью, а власти — ориентироваться на реальные потребности населения.

В этот знаменательный день выражаю вам искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм, преданность избранному делу!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, встречи с интересными людьми, которые станут источниками неисчерпаемого вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких и незабываемых путешествий, пусть работа приносит только радость и удовлетворение!

Председатель Якутской городской Думы А.Н. Семенов