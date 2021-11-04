Альберт Семенов поздравляет с Днем народного единства!

Уважаемые жители столицы Якутии!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник является олицетворением уважения и любви к Родине, единства и дружбы многонационального народа, который проживает на территории России.

Во все времена наша страна была сильна и крепка своими людьми. История Отечества не раз показывала, что исход многих событий зачастую определялся единством российского народа, его неделимостью, любовью к своей Родине. Эта дата, как никогда ранее, напоминает о том, что сила государства – в сплочённом народе с общей исторической судьбой и общим будущим.

В столице республики мирно проживают представители более 100 национальностей со своими традициями, культурой, которые активно участвуют в общегородских мероприятиях, вносят свой вклад в развитие и процветание нашего северного края.

Сохранению культурного достояния проживающих здесь народов уделяется особое внимание. Это – основа нашего будущего, которая позволит преодолеть любые сложности, приумножит славу гостеприимной якутской земли, которая стала многим второй родиной и тем самым сохранит нашу страну крепкой, независимой и сильной.

От всей души желаю всем жителям Якутска крепкого здоровья, счастья и добрых дел во благо родной земли и всей России! Пусть в трудовых коллективах всегда царят мир, взаимопонимание и согласие!

Председатель Якутской городской Думы Семенов А.Н.