Альберт Семенов поздравляет с Днем местного самоуправления

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципальной службы и все работники органов местного самоуправления! От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

В России институт местного самоуправления имеет богатую историю и сложившиеся традиции. В любые времена лучшими качествами представителей местного самоуправления отличали стремление честно и преданно служить Родине, стоять на защите интересов людей.

И сегодня приоритетом для органов местного самоуправления является развитие и совершенствование подходов и методов в работе, а также повышение эффективности кадров. Именно от ежедневного труда представителей органов местного самоуправления во многом зависит решение многих вопросов горожан.

На представителей органов местного самоуправления возложена огромная ответственность – от их работы зависит развитие столицы, а также эффективное взаимодействие с горожанами. Ведь большинство вопросов решается при участии населения – от идей, до контроля за исполнением различных проектов.

Наша большая задача – это объединиться в борьбе с проблемами, вместе с жителями нашего родного города единым фронтом встать на борьбу с проблемами и выработать пути решения. Ведь только сообща можно добиться эффективных результатов!

В этот день хочу поблагодарить вас за труд, за любовь к родному городу, за стремление сделать его лучше и комфортнее. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, добра и благополучия во благо развития родного города!