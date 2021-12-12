Спикер Якутской городской Думы поздравляет с Днем Конституции России
Дорогие жители города Якутска!
От имени Якутской городской Думы разрешите поздравить вас с Днем Конституции России!
Дата 12 декабря 1993 года стала важной вехой в новейшей истории нашей страны. Принятый в этот день основополагающий закон позволил в сложный период сохранить государственные устои, стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере.
Основной закон является гарантом свободы и прав человека, гражданского мира и согласия, обладает высшей юридической силой. В прошлом году впервые в Конституцию были внесены масштабные изменения, закрепившие социальные гарантии граждан, повысившие эффективность государственного управления.
Желаю юным якутянам получить желаемое образование, на протяжении всей жизни иметь стабильную работу с достойной заработной платой и надежно обеспечивать благосостояние своей семьи.
Пусть этот день станет символом свободного и сильного государства, фундаментом для развития страны, а также единства, процветания и благополучия многонационального народа, проживающего в нашем городе, республике и России в целом.
Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов
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