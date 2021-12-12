12.12.2021
10:57
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Якутск

Спикер Якутской городской Думы поздравляет с Днем Конституции России

Дорогие жители города Якутска! 

От имени Якутской городской Думы разрешите поздравить вас с Днем Конституции России! 

Дата 12 декабря 1993 года стала важной вехой в новейшей истории нашей страны. Принятый в этот день основополагающий закон позволил в сложный период сохранить государственные устои, стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере. 

Основной закон является гарантом свободы и прав человека, гражданского мира и согласия, обладает высшей юридической силой. В прошлом году впервые в Конституцию были внесены масштабные изменения, закрепившие социальные гарантии граждан, повысившие эффективность государственного управления. 

Желаю юным якутянам получить желаемое образование, на протяжении всей жизни иметь стабильную работу с достойной заработной платой и надежно обеспечивать благосостояние своей семьи.   

Пусть этот день станет символом свободного и сильного государства, фундаментом для развития страны, а также единства, процветания и благополучия многонационального народа, проживающего в нашем городе, республике и России в целом.

Председатель Якутской городской Думы                                    Альберт Семенов

Фото: пресс-служба Якутской городской Думы
Источник: пресс-служба Якутской городской Думы
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