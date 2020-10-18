18.10.2020
10:43
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Праздники

Альберт Семенов: поздравим наших мам!

Уважаемые мамы, бабушки!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично искренне поздравляю вас с Днем матери в нашей республике. Это один из первых праздников нового времени – учрежден по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году. 

Материнская любовь таит в себе невиданную силу, она помогает нам на всем протяжении жизни, делает нас лучше, оберегает нас от невзгод.

Хочу сказать огромное спасибо всем матерям за их труд, нежность и заботу.

В честь праздника во всех муниципальных образованиях республики планируется проведение ряда мероприятий.   С учетом эпидемиологической ситуации они проводятся в дистанционном формате: конкурсы, акции здоровья в медучреждениях, мастер-классы. Давайте в этот день все вместе передадим энергию благодарности нашим матерям, и она обязательно вернется к нам!

Спасибо вам, дорогие мамы, за вашу любовь и душевную щедрость! Пусть ваши дети растут счастливыми и радуют вас каждый день, пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и счастьем!

С уважением, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов

Фото: Якутская городская Дума
Источник: Якутская городская Дума
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