Альберт Семенов: Послание главы поражает масштабами и объемами финансирования планируемых проектов

Сегодня Ил Дархан Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступил с ежегодным Посланием к Государственному Собранию (Ил Тумэн). Послание традиционно транслировали по прямому эфиру на каналах НВК «Саха».

Айсен Николаев в своем послании широко осветил достижения во всех жизнеобеспечивающих сферах и отраслях республики, наметил главные задачи и дал соответствующие поручения. Особый акцент он сделал на обеспечении пожарной безопасности и развитии отрасли лесовосстановления, поддержку сельского хозяйства путем увеличения размера субсидирования и выплат по социальным контрактам, бесплатную газификацию жилья для населения, охрану здоровья в условиях распространения нового вируса, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ поделился своими впечатлениями о Послании главы:

— Следующий год для республики будет особым, юбилейным. Мы готовимся отметить 100 лет образования ЯАССР, 390 лет основания города Якутска и 200-летие нашей Якутской городской Думы. Послание Главы полностью отвечает духу этих исторически значимых событий. Достижения уходящего года и задачи, поставленные к юбилейному году поражают своими масштабами и объемами финансирования.

Глава республики объявил, что Якутия в числе первых в России защитила заявку на инфраструктурный бюджетный кредит. За счет недорогих и долгосрочных средств будет подготовлена инфраструктура для строительства полумиллиона кв. метров жилья. Более 15 тысяч жителей смогут заселиться в новых кварталах крупнейших, быстро растущих городов республики – Якутска и Нерюнгри.

Как отметил глава республики: «К своему 400-летию Якутск должен стать лучшим для жизни человека городом на вечной мерзлоте!» А основой для достижения амбициозной цели в развитии нашей столицы станет разработанный в 2022 году Мастер-план города Якутска.

Особое волнение у нас, участников сегодняшнего мероприятия, вызвало объявление главой республики 2022 года Годом матери. Это означает, что материнство получит новые меры социальной поддержки, что безусловно положительно скажется на качестве жизни многих семей. Неожиданной новостью для всех жителей республики стало поручение Айсена Николаева создать специальную целевую выплату «Дети столетия» в честь 100-летия Республики в размере 100 тысяч на каждого новорожденного ребенка. Это также вызвало шквал положительных эмоций и бурю аплодисментов, — отметил Альберт Семенов.