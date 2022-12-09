Альберт Семенов посетил пункт приема помощи для мобилизованных из Якутии

Об этом Председатель Якутской городской Думы сообщил на своей странице в социальных сетях.

В публикации он рассказал об отношении своей матери к участникам специальной военной операции. «Она очень сильно переживает за всех ребят и готова прийти им на помощь не только словом, но и делом. В течение нескольких месяцев она со всей своей любовью и заботой связала 25 пар шерстяных носков. Сегодня мы с ней передали 15 пар в Пункт приема помощи для мобилизованных из Республики Саха (Якутия)», – отметил Альберт Семенов и добавил, что его мама придерживается принципов полководца Суворова, который заявлял о том, что солдаты должны держать ноги в тепле.

По его словам, в каждый связанный ею теплый носочек она положила еще и дополнительный флисовый и упаковала каждую пару в красивый подарочный пакет с поздравлением с наступающим Новым годом.

«Всегда поражаюсь ее энергичности, оптимизму и жизненным силам. Мне приходило огромное множество добрых и теплых слов, адресованных маме. И я всегда читаю и показываю ей ваши комментарии. Она благодарит всех и каждого за поддержку и призывает всех нас обогреть участников специальной военной операции теплотой наших сердец». – написал Председатель Якутской городской Думы на своей странице в социальных сетях.

Он добавил, что Якутская городская Дума взаимодействует с Пунктом приема помощи для мобилизованных.

Сегодня Гордумой по заявке сотрудников Пункта была передана помощь в виде канцелярских товаров: скотча и бумаги.

«Если у вас есть возможность и желание помочь, обращайтесь в пункты помощи участникам спецоперации и их семьям. О всех местах, куда нужно передать помощь, а также о том, что именно требуется, можно узнать по номеру горячей линии 122», – заключил он в публикации.