17.10.2021
16:35
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Праздники

Альберт Семенов: Отец — надежная опора и защита семьи

Дорогие наши отцы!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем отца, который впервые отмечают в нашей стране 17 октября 2021 года.   

В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей президент России Владимир Путин учредил День отца, который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

Роль отца, защитника, добытчика в семье занимает одно из главных мест в воспитании ребенка. Каждый малыш, подросток нуждается в поддержке отца, который является образцом мужского поведения, умения постоять за себя и противостоять агрессии, твердости характера, способности решать возникающие проблемы и разрешать конфликтные ситуации. 

Отец — это человек, который стимулирует ребенка к развитию, помогает выяснить и устранять причины неудач, учит ставить цели и добиваться их, побуждает и мотивирует к успеху.  

Желаю всем отцам быть надежной опорой и защитой для своей семьи, здоровья, бодрости духа, несокрушимого оптимизма, процветания и благополучия! 

Источник: Председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ.
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