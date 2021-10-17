Альберт Семенов: Отец — надежная опора и защита семьи
Дорогие наши отцы!
От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем отца, который впервые отмечают в нашей стране 17 октября 2021 года.
В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей президент России Владимир Путин учредил День отца, который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.
Роль отца, защитника, добытчика в семье занимает одно из главных мест в воспитании ребенка. Каждый малыш, подросток нуждается в поддержке отца, который является образцом мужского поведения, умения постоять за себя и противостоять агрессии, твердости характера, способности решать возникающие проблемы и разрешать конфликтные ситуации.
Отец — это человек, который стимулирует ребенка к развитию, помогает выяснить и устранять причины неудач, учит ставить цели и добиваться их, побуждает и мотивирует к успеху.
Желаю всем отцам быть надежной опорой и защитой для своей семьи, здоровья, бодрости духа, несокрушимого оптимизма, процветания и благополучия!
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