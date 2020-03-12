Альберт Семенов отчитался перед избирателями

В минувший вторник, 10 марта, Председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ провел встречу с жителями Автодорожного округа в рамках своего ежегодного отчета по итогам деятельности за 2019 год. Встреча состоялась в теплой дружеской атмосфере в новом здании школы № 25, куда пришло более 200 человек — представители Совета ветеранов округа, учителя и воспитатели детских садов, пенсионеры, многодетные матери, все те, кто неравнодушен к судьбе своего округа.

На встрече присутствовал первый заместитель главы города Якутска Максим ТРОФИМОВ и руководители ключевых подразделений городской администрации.

Поприветствовав жителей округа, Альберт Семенов воспользовался возможностью и поздравил от лица всех мужчин прекрасную половину с прошедшим Международным женским Днем – 8 марта.

Свой отчет он начал с итогов проделанной работы на территории Автодорожного и Сайсарского округов за 2019 год, обозначив проведенный капитальный ремонт многоквартирных домов, расселение 21 многоквартирного дома и реконструкции улично-дорожной сети в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Председатель отметил и принятые Якутской городской Думой нормативно-правовые акты, среди которых республиканский проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях», который был представлен в порядке законодательной инициативы депутатов гордумы, а также утвержденная стратегия социально-экономического развития городского округа на период до 2032 года в новой редакции.

Председатель отметил, что в 2019 году, гордума приняла ряд важных нормативно-правовых актов в интересах жителей города, среди которых самым важным является бюджет городского округа «город Якутск» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, а также Стратегия социально-экономического развития Якутска на период до 2032 года в новой редакции. Помимо этого был утвержден отчеты главы и Окружной администрации города Якутска, Межмуниципального управления МВД России «Якутское» и Контрольно-счетной палаты города Якутска за 2018 год, в том числе отчет об исполнении бюджета городского округа за 2018 год.

В минувшем году Якутская городская Дума предложила внести дополнения в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административной ответственности в виде самостоятельной статьи в главу 6, с установлением адекватного наказания, как для юридических лиц, так и для граждан за слив отходов вне отведённых специализированных местах с использованием ассенизаторских машин.

Также депутатами совместно с коллегами из Окружной администрации были проведены выездные заседания постоянных комиссий в рамках контроля реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отметим, что на территории столицы по данной программе всего было отремонтировано 19 объектов.

Альберт Никандрович заявил, что работы продолжатся и в 2020 году будут проведены ремонтные работы внутриквартальных дорог Сайсарского округа, а в 2021 году планируется строительство новой объездной дороги от улицы Красильникова до улицы Билибина.

Как известно, в 2020 году вся страна будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы, в преддверии которой в Якутске запланирована установка дополнительной плиты на мемориальном комплексе «Солдат Туймаады». За счет средств бюджета города Якутска и Фонда «Победа-75» запланировано строительство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова, благоустройство и ремонт улиц, и другие мероприятия в рамках подготовки празднования Дня Победы.

«Сейчас идет сбор пожертвований в благотворительный фонд «Победа-75», и депутаты вместе с сотрудниками аппарата Якутской городской Думы перечислили в Фонд 157 тысяч рублей. Это наш небольшой вклад в увековечение памяти о Великой Победе, о мужестве и героизме советского народа. Ведь долг каждого из нас — сохранить и передать будущим поколениям память о Великой Отечественной войне, о подвиге наших дедов и прадедов. Это наша с вами история», — отметил Альберт Семенов.

Он также рассказал, что в настоящее время идет обеспечение участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла земельными участками в СОНТ «Победа-70».

Во время отчета жителям Автодорожного и Сайсарского округов, ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла были вручены юбилейные знаки в честь 75-летия Великой Победы.

В завершении своего выступления Альберт Никандрович отметил слаженную и конструктивную работу администрации Автодорожного округа с депутатским корпусом и органами местного самоуправления. Он выразил благодарность жителям округа за их инициативу в решении вопросов, касающихся развития города и вручил почетные грамоты и благодарственные письма активистам Автодорожного и Сайсарского округов.

«Командный подход работы, открытость для населения, поддержка гражданских инициатив позволили нам, несмотря на сложившуюся непростую экономическую ситуацию, достичь запланированных показателей по определенным приоритетным направлениям», — отметил Альберт Семенов.

После отчета Альберт Семенов ответил на все вопросы присутствующих. В основном они касались ремонта дорог, расселения многоквартирных домов, постройки культурно-досугового центра, и других тем. Каждый вопрос был взят Председателем гордумы на контроль для дальнейшей детальной проработки.

По итогам встречи, жители Автодорожного избирательного округа высоко оценили отчет Альберта Семенова, поблагодарив его за проделанную работу, и выразили готовность помогать всеми силами в развитии родного округа.