Альберт Семенов: органы МСУ подключились к принятию мер

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что меры, изложенные в телеобращении, реализуются в том числе органами местного самоуправления. Особое внимание уделено поддержке людей старшего поколения, которые сейчас в зоне риска, а также семьям с детьми. Разработаны меры поддержки тех физических лиц, у кого резко снизились доходы, имеются кредиты, кто находится на больничном или потерял работу.

«Мы с депутатами Якутской городской Думы работаем на местах по двум основным направлениям — контрольные функции и разъяснительная работа. Это контроль за ценами, за дезинфекцией домов и общественных мест, общественного транспорта. Мы тесно взаимодействуем с управами и окружной администрацией Якутска по помощи пожилым людям и другим вопросам, работаем в своих коллективах, чтобы все люди выполняли рекомендации врачей и власти», — продолжил Альберт Семенов.

«Президент отметил, что мы должны работать на опережение. То есть нам надо сплотиться, работать, как одна команда, чтобы максимально снизить риски. С помощью мер, предложенных Владимиром Владимировичем Путиным, мы должны преодолеть трудности», — сказал спикер Гордумы.

Он напомнил, что государство окажет помощь малому и среднему бизнесу. Разработаны следующие меры поддержки: отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Для микропредприятий ещё и отсрочка по страховым взносам в социальные фонды, отсрочка по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.

Для защиты предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, вводится сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Спикер процитировал такие слова из телеобращения: «Эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией. Вместе с тем поручаю Правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке».

Еще одна форма поддержки: в два раза, с 30 до 15 процентов, снижается размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. При этом Глава страны отметил, что «пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется «вдолгую», на перспективу».

«Федеральной властью приняты меры по наполнению бюджета и резервного фонда. Думаю, эти меры встречены большинством жителей позитивно и с пониманием. Меры такие: для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога в 15 процентов. А для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов», — отметил Альберт Семенов.

«Хочется присоединиться к словам Президента о благодарности всем, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом, особенно медикам. И напомнить другие его слова, что длинные выходные и иные меры предназначены для того, чтобы снизить скорость распространения инфекции. Это главная задача всех и каждого на данный период», — подчеркнул Председатель городской Думы.